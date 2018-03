Cinco razones por las que la inteligencia artificial necesita a las mujeres

En el transcurso de los últimos años, la inteligencia artificial se ha convertido en una de las claves para resolver algunos de los problemas más complejos del mundo: desbloquear un nivel de crecimiento e innovación que nunca antes se había visto. Los gobiernos de todo el mundo están cambiando el rumbo de sus políticas, diseñando activamente nuevos enfoques de inversión y discutiendo los marcos regulatorios para ayudar a sus naciones a luchar por el primer puesto en esta industria emergente. Los legisladores y la industria de EE UU están lidiando con el desafío de regular sin sofocar la innovación, y la inteligencia artificial fue la protagonista a principios de este año en Davos, mientras el primer ministro del Reino Unido esbozaba su compromiso de "garantizar que funcione para todos, ya sea en sus empleos o en sus vidas diarias".

La autora del artículo, Kriti Sharma

Como contrapartida a todas las noticias positivas que se están publicando sobre esta tecnología, también hay algunos informes desfavorables sobre el efecto que podría tener para la fuerza de trabajo actual. De manera mucho más inminente que la narrativa de Hollywood de "los robots se apoderan del mundo", la inteligencia artificial podría sacudir la legítima posición ganada por las mujeres en el mercado laboral. Un estudio publicado recientemente por PwC indica que los empleos de las mujeres podrían verse afectados por la automatización en la próxima década, con un potencial de riesgo del 23% de los puestos de trabajo, alrededor de un 7% más que los hombres. En un momento crucial, en el que el mundo está discutiendo y diseñando la forma en que esta tecnología cambiará la forma en la que trabajamos, dicho riesgo debe hacerse más visible y abordarse junto a la grave escasez de habilidades que estamos viendo en el sector tecnológico entre las mujeres.

En la actualidad, es necesario fomentar el acceso a oportunidades académicas, el desarrollo de estas actividades y animar a mujeres de todos los sectores a considerar la multitud de puertas que la inteligencia artificial ofrece a sus futuros laborales. Hoy es el momento perfecto para que cualquier mujer comience a formar parte de ello y hay 5 razones que lo demuestran:

Si alguna vez has utilizado la búsqueda predictiva en Google, has preguntado a Siri sobre el clima o le has pedido a Alexa que reproduzca tu canción favorita, has utilizado inteligencia artificial. Sin embargo, un estudio realizado por Sage muestra que la comprensión pública sobre esta tecnología es extremadamente limitada, y dicho desconocimiento está perjudicando la percepción acerca de la mima. El 43% de los encuestados en EE UU y el 46% en Reino Unido admiten no entender el concepto. Dado que la mayoría de nosotros estamos usando esta tecnología todos los días, es esencial que, como parte de la industria asumamos la responsabilidad de disipar los rumores y comunicar, de manera comprensible, el verdadero potencial que tiene.

Su aspecto positivo es que está diseñada para aumentar la inteligencia humana en un sinfín de formas diferentes. La vida tal como la conocemos no se ha construido en torno al hardware y la tecnología: somos artistas, pensadores, cuidadores, inventores... Por lo tanto, existe una gran cantidad de oportunidades laborales fuera de los roles específicos de ciencia y tecnología cuando se trata de construir una inteligencia artificial útil. Necesitamos grupos de hombres y mujeres, personas entusiastas, apasionados de las oportunidades que puede brindar esta tecnología, con experiencia en resolución de problemas, psicología, lenguaje, diseño, narración de cuentos, antropología, derecho… La única forma en que crearemos una inteligencia artificial verdaderamente potente y útil es enseñándole a trabajar, reaccionar y entender el lenguaje de la misma manera que lo hacemos nosotros.

La inteligencia artificial debe reflejar la diversidad entre los usuarios.

Mientras que Alexa y Siri posicionan bien los estereotipos femeninos, las ingenieras siguen siendo la excepción en el conjunto de talentos que las crean. Estamos ante un problema serio que debe corregirse si queremos obtener mayores beneficios en cualquier campo, incluido el científico, económico, tecnológico, etc. Este proceso comienza ya en el colegio y en los hogares, donde es importante mostrarle a nuestras niñas que no hay carreras que estén fuera de su alcance.

Además, la inteligencia artificial debe reflejar la diversidad entre los usuarios. Las mujeres y los hombres trabajan, viven y piensan diferente y por tanto es necesario que la tecnología incluya tantas perspectivas como sea posible. Solo así crearemos un producto de alta calidad con el máximo potencial. Y esto no se debe reducir a un tema de género, debemos ampliar el horizonte y asegurarnos de que nuestras máquinas son inclusivas en cuanto a etnia, raza, idioma, color de piel, edad...

Muchos de los especialistas pioneros en inteligencia artificial son mujeres. Como alguien que trabaja cada día desarrollando estas aplicaciones, tengo el privilegio de trabajar con algunos de los mejores “cerebros” de la industria, y muchos de ellos son mujeres. Tenemos grandes modelos a seguir, pero desgraciadamente la narrativa global ha estado fuertemente dominada por un único género, lo que influye en la suposición de que las jóvenes tienen oportunidades limitadas en este campo, algo que es totalmente falso. Necesitamos desafiar estas percepciones dañinas.

Me apasiona convertir la inteligencia artificial en una revolución que transformará el mundo y mejorará la productividad a nivel global. Sin embargo, uno de los principales obstáculos es la construcción de máquinas que no representan al conjunto de la sociedad. Por ello, hemos creado un código para ayudar a las empresas a seguir las pautas clave para desarrollar inteligencia artificial de forma ética. Este código abarca desde cómo nombrar a los asistentes virtuales hasta cómo la inteligencia de datos ayuda a las empresas en los procesos de contratación, sin tener en cuenta el género del candidato. Si nos comprometemos con el objetivo común de incluir más diversidad en todos los aspectos del diseño, programación y despliegue de la inteligencia artificial, tendremos el potencial de transformar la forma en que hacemos negocios y vivimos nuestra vida de la mejor forma posible cada día. Y todo el mundo merece beneficiarse de ello.

Kriti Sharma es vicepresidenta de Bots e Inteligencia Artificial de Sage