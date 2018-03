¿Quién ganará los Oscar? La inteligencia artificial ha hecho su predicción

La fiebre de los Oscar ha llegado hasta los algoritmos. La edición número 90 de los premios más prestigiosos del cine parte con una clara favorita, La forma del agua, dirigida por Guillermo del Toro, que opta a 13 estatuillas. Cualquier ser humano podría entonces imaginar que es muy probable que ésta sea la ganadora de la noche. Pero, ¿hay alguna forma de saberlo antes del "and the winner is..."? Nadie puede asegurarlo al 100% pero hay un método que parece bastante fiable. Si vas a hacer alguna porra, echa antes un vistazo a esto: la inteligencia artificial se atreve a predecir quiénes serán los triunfadores. Y sí, a la hora de decidir cuál será la mejor película, parece que está bastante de acuerdo con las nominaciones de la Academia.

Según un conjunto de algoritmos entrenado por la empresa BigML, esta noche se cumplirán las expectativas de todos y el Oscar a la mejor película irá a parar a La forma del agua. Y también se atreve con los nominados a mejor director, mejor actriz/actor protagonista y mejor actriz/actor de reparto. Pero, ¿es solo cuestión de nominaciones? No siempre. Esta inteligencia artificial, basada en procesos de aprendizaje profundo, no ha tenido en cuenta ni la taquilla, ni la opinión de la Academia, la crítica o el público. Sus predicciones se basan en la información que ha obtenido al analizar los parámetros de las películas, las actrices y actores que han ganado el Oscar en años anteriores.

Esto tiene sentido porque los modelos de inteligencia artificial mejoran con más información, es decir, que conforme vayan pasando los años y los modelos puedan analizar más ganadores de los Oscar sus predicciones serán cada vez mejores. Por el momento, los algoritmos que han hecho su apuesta para este año han analizado 1.183 películas de las ediciones que tuvieron lugar entre los años 2000 y 2017, donde cada una tiene más de 100 características, como la duración, el presupuesto y el género, las puntuaciones de IMDB y la cantidad de premios y nominaciones que han ganado las películas nominadas este año en otros premios clave de la industria como los Globos de Oro y los BAFTA.

Analizando toda esta información, el algoritmo da una puntuación a cada nominado (no un porcentaje) y apuesta sin dudar por Guillermo del Toro como mejor director por La forma del agua y Frances McDormand como mejor actriz protagonista por su papel en Tres anuncios en las afueras. El modelo predictivo no lo tiene tan claro para elegir al mejor actor. Según su apuesta, ganaría Gary Oldman con 88 puntos por su papel en El instante más oscuro, pero le sigue muy de cerca Timothée Chalamet, con 72 puntos según la maquinita, por su papel en la aclamada Call me by your name. Si la inteligencia artificial acierta, Sam Rockwell subirá a recoger el Oscar al mejor actor de reparto por su papel en Tres anuncios en las afueras y Allison Janney lo ganaría por su papel en Yo, Tonya.

La máquina ha hablado. Esta noche veremos si realmente podemos fiarnos de los algoritmos.