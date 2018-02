¿Salvará ‘blockchain’ a los profesionales del porno?

Como abogado experto en criptomonedas y ciberseguridad, Pablo Fernández Burgueño ya ha atendido a varias consultas sobre el pago de contenidos pornográficos e incluso servicios sexuales con criptomonedas. “Hay que tener en cuenta que los bancos no quieren ligarse a este tipo de negocio, y no por problemas legales, sino por imagen”, explica. Eso abre de par en par la puerta a las criptomonedas, pero no la que estás pensando: “Bitcoin es ya otra cosa, en pura especulación, y su minería es complicada”. Frente al invento de Satoshi Nakamoto, ha surgido una alternativa que va aún más lejos en la privacidad: “Monero se ha convertido en la criptomoneda de referencia para la industria del porno”, asegura Fernández Burgueño.