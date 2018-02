Javier Rodríguez Zapatero, un maestro digital

Si en España se consulta el móvil entre 150 y 200 veces de media al día, yo no creo que baje de las 500”. Javier Rodríguez Zapatero (Córdoba, 1969) se define como un adicto al smartphone. “No se me ha olvidado en ningún sitio en los últimos tres años, lo cual en mí significa que lo estoy usando constantemente”, argumenta el presidente de la escuela de negocios Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI).

En su móvil hay apps profesionales pero también para aficiones como la guitarra.

El hecho de haber desarrollado buena parte de su carrera profesional en el área tecnológica puede haber contribuido a esta dependencia del móvil. Rodríguez Zapatero (no, no es hermano del expresidente del Gobierno) fue director general de Google para España, Portugal y Turquía de 2008 a 2016. Venía de pasar otros ocho en Yahoo!, compañía de la que fue presidente ejecutivo para la península Ibérica.

Utiliza un Samsung S8 conectado a un reloj Samsung Gear2, que muestra sin ocultar una sonrisa orgullosa. Lo usa básicamente para monitorizar sus pulsaciones (“me he acostumbrado a tenerlas controladas”), para ver si cumple sus objetivos diarios de andar y para medir las distancias cuando juega al golf.

Androides mejor que manzanas

¿Prefiere Samsung a Apple por no hacerle un feo a su antigua compañía? “No, es que me gustan mucho Android y los teléfonos potentes”, espeta con una carcajada sincera. “Android es más rápido, tiene un sistema más abierto. No era así hace un tiempo, pero ahora sí. También es verdad que tengo muchas cuentas abiertas en Google, que funcionan mejor en Android”, confiesa finalmente.

Es de los que no se dejan el móvil ni para ir al baño. “Todo lo que ocurre en la empresa y en mi vida personal lo tengo aquí”, dice esgrimiendo su teléfono. “No puedo vivir sin él”. Muchos de quienes acuden a él también. O, al menos, reconocen el poder del smartphone. “En los últimos dos años se me acerca mucha gente a pedirme que les eche una mano para poner en marcha la transformación digital en su compañía. Me piden cómo educar a los miembros de su organización en las capacidades que se requieren hoy: agilidad, flexibilidad y rapidez”, explica.

Eso antes pasaba menos. Quizá porque en ocasiones cuesta aceptar los cambios muy abruptos. Y también por motivos de edad. “Las personas que dirigen empresas, sobre todo las más grandes, están en muchos casos en su fase profesional final. Y requiere un gran esfuerzo y una gran falta de egoísmo el decir: ‘Voy a sacrificar parte de mi valor actual neto, de lo que puedo seguir consiguiendo, en aras de lograr que mi organización esté preparada digitalmente aunque yo no forme parte de ella en el futuro’. Al final se trata de un tema cultural”.

1. Google Now

“Es lo que más utilizo. Me aporta de forma anticipada lo que más me interesa sin tener que consultar cada una de las aplicaciones. Resultados del Real Madrid y del Córdoba, mis dos equipos; el tiempo que hace en Madrid en este momento; las noticias que tienen que ver con mis áreas de interés”.

2. Chipi

“Soy usuario de Uber, Cabify, MyTaxi, Car2Go y Emov. Esta app compara todo lo que hay en movilidad donde estés y sus tarifas. También te abre la app del transporte que seleccionas finalmente”.

3. Slack

“No puedo vivir sin ella. Es mi herramienta del día a día”, dice de esta app de mensajería y organización del trabajo.

4. Salesforce analytics

“Aquí tengo todos los resultados de cómo va mi compañía, con herramientas de visualización que usa IA aplicada a tu negocio. Puedo ver mis dashboards sobre la evolución de las ventas y de muchos otros parámetros”.

5. La cuerda

“Una revolución para los que tocamos la guitarra. Con esta app tienes cualquier canción en español que quieras, con la letra y los acordes. Junto con Guitar Tuna, para afinar la guitarra, mis referencias”.

6. Airdroid

“Cada día doy clases o alguna ponencia. Esta app te permite pasar todo lo que estás viendo en tu móvil al ordenador, ver lo que tienes en pantalla en ese momento. Y yo lo llevo todo en el teléfono”.

7. Android auto

“Lo uso muchísimo, me gusta tener la conectividad en el coche. Me permite tener todos los sistemas de navegación integrados, la música y toda mi experiencia móvil”.

8. Google trips

“Me encanta. Imprescindible para los que viajamos mucho. Ya sabe que me voy a ir a Baqueira y a Panamá y me enseña las reservas que he ido cerrando a través de información que saca de mi correo”.

9. Sleepo

“Para relajarme cuando voy en tren o avión. Siempre viene bien un poco de mindfulness. Puedes ponerte sonidos relajantes, como lluvia, pajaritos, viento… Se pueden modular las intensidades y combinar sonidos