¿Qué pinta un filósofo en Google?

Cursos y talleres

TICs para humanidades. Pensado para descubrir qué son las Humanidades Digitales y para aprender a dar respuesta, a través de la tecnología, a las necesidades que demanda el campo humanístico. Es un curso online ofrecido por EcoLearning.

Aplicaciones móviles para humanidades. Destinado a profesionales de humanidades que quieran aprender a crear apps y experiencias de realidad virtual y aumentada aplicadas a su campo de trabajo. Lo ofrece la Fundación UNED.

Aplicaciones

Empresa&Humanidades. Creada por la asociación del mismo nombre, sigue una filosofía basada en "familiarizar a los empresarios con los valores humanos" y propone jornadas sobre activos humanos: gestión e innovación, inteligencia empresarial o creatividad y negocio.

Caso de éxito

Susan Wojcicki, directora ejecutiva de YouTube. Estudió Historia y Literatura pero su interés por Internet y la tecnología la llevó a ser la primera mujer contratada por Google. En 2016 ocupó el puesto ocho de las 100 mujeres más poderosas del mundo, según Forbes.

Vídeo

To Create for the Ages, Let's Combine Arts and Engineering. Cuando Bran Ferren, hijo del pintor abstracto John Ferren, tenía nueve años, sus padres lo llevaron a visitar el Panteón en Roma: ese viaje marcó el curso de su vida. Allí entendió cómo las herramientas de la ciencia y la ingeniería son más poderosas cuando se combinan con el arte.