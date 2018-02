Cuando mueras podrán seguir hablando contigo a través de internet

Decir a estas alturas que la tecnología nos ha hiperconectado resulta una obviedad. Lo nuevo es que los tentáculos de internet se proponen traspasar los límites de la vida y la muerte y ya hay startups que quieren mantener a tus seres queridos conectados contigo incluso después de que hayas muerto. Desde mantener activas tus redes sociales hasta crear un avatar digital que te represente para siempre. Parece que en este tema, los límites los marca la imaginación pero, ¿cómo de sano es para las personas que tienen que pasar el proceso natural de duelo? Una vez más, la realidad supera a la ciencia ficción de Black Mirror.

La información que hoy estás dejando en internet puede servir para crear y dar personalidad a un bot que refleje tus gustos y aficiones, tus opiniones políticas o incluso que almacene y rememore tus recuerdos. Ese es uno de los objetivos que se plantean webs como Eternime, que ofrece, literalmente, "vivir para siempre como un avatar digital" y busca cumplir con el sueño de muchos de no ser olvidados. Asegura que la gente en el futuro podrá interactuar con tus recuerdos, historias e ideas como si estuvieran hablando contigo. Así, cuando mueras, tus amigos podrán conectarse contigo siempre que te echen de menos. Y podrán recordar cómo fue el último viaje que hicisteis —el bot cogerá esa información de las fotos que subiste a Facebook, por ejemplo— o de lo mucho que te gustaba tu grupo favorito, recopilando datos de las canciones que más escuchaste en Spotify.

Además de crear tu avatar digital inmortal, también es posible crear archivos que recopilen toda la información disponible online de otros familiares, para conservar sus recuerdos y poder mostrárselos a las nuevas generaciones. Estas ideas vienen de una startup con el mismo nombre que la web, eterni.me, que nació y creció en Silicon Valley. Sus servicios ya han sido contratados por casi 40.000 personas, y creciendo. Después de que los usuarios envíen una solicitud para contratar los servicios, son los responsables del proyecto quienes eligen para quién trabajan. No hay datos públicos ni un acceso sencillo a cuánto cuesta contratarlos.

Algo que no podemos dejar de lado es cómo afecta esto a las personas que se quedan echando de menos y se ven obligadas a pasar por el duelo de la pérdida. "Creo que tener una herramienta de este tipo puede ayudar a quienes, por ejemplo, se queden estancados en la fase de tristeza", explica la psicóloga Elisa Sánchez. "Podrían tener la motivación de revivir las emociones positivas que les generaba el contacto con su persona querida y eso puede llevarles a la fase de aceptación, en la que se integra la pérdida, se aprende vivir con el recuerdo positivo y se asume la ausencia", añade.

Pero aunque pueda tener cierta utilidad, puede volverse en contra si la persona se niega a aceptar que su familiar ha muerto. "Cada fase del duelo es necesaria y no es bueno evitarlas o gestionarlas de forma rápida", continúa Sánchez. "Si quien atraviesa este proceso se queda enganchado al chat y no elabora el duelo, viviendo en la fantasía paralela de que esa persona sigue ahí, puede resultar muy problemático".

Sin llegar a esos límites, que ya protagonizaron un capítulo de Black Mirror en el que una chica llega a encargar una representación física de su novio fallecido a la que le instalan el software del bot, hay otras opciones que gestionan la huella digital que has ido dejando a lo largo de tu vida. Una de ellas es Mi Legado Digital, una web que está más orientada a gestionar el derecho al olvido y las redes sociales de la persona fallecida. Puedes contratar servicios como que publiquen por ti un post de despedida (o programar varios), que elaboren un vídeo memorial, que lleven a cabo tus últimas voluntades, que conviertan tus cuentas en conmemorativas o, directamente, las eliminen. Ofrecen un plan por 79 euros. Admiten cupones descuento.

Pero no hace falta contratar a estas empresas para gestionar el patrimonio digital de un familiar fallecido. Google da la opción de eliminar los datos de los usuarios cuando mueran o de asignar algo así como un gestor oficial. Facebook pide aportar la documentación acreditativa de la defunción para abrir una página conmemorativa. Y Twitter da la opción de que un familiar verificado tome los mandos después de recibir un documento del notario y el certificado de defunción. Todas son ya conscientes de la necesidad de tener un plan de acción para gestionar la información de los usuarios que fallecen.

¿Y la privacidad?

Siempre que se gestionan datos de otros encontramos una de las cuestiones más importantes a resolver. ¿Qué pasa con esa información de terceros? ¿Quién la ve? ¿Quién me asegura que no harán (más) dinero de ella? Aquí estamos ante el enésimo limbo al que se enfrenta cualquier novedad digital. A día de hoy, hay un vacío legal que no dispone de una solución regulada: no hay ninguna ley nacional que autorice o gestione la toma de control del legado digital, tal y como explica la abogada Sonia Vázquez. "Es importante tener en cuenta que diversos derechos de los usuarios podrían verse afectados por la gestión inadecuada o por la falta de gestión de sus cuentas y redes sociales", explica Vázquez en esta entrada de su blog, LegalToday. "Por ejemplo, aquellos derechos relativos a la propiedad intelectual, usurpación de identidad, problemas relacionados con la protección de datos, derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen o relacionados con la privacidad del individuo fallecido".