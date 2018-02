Indexa: “La inversión en España tiene unos costes muy elevados”

Hace tres años, Warren Buffett, uno de los inversores más respetados del mundo, estipuló en su testamento que la mayor parte del efectivo destinado a su mujer iría a parar a un fondo indexado de bajo coste en EE UU. El magnate afirmó entonces que los resultados de esta política de inversión eran considerablemente mejores que el resto de opciones. François Derbaix (Mons, Bélgica, 1974) coincide con Buffett, pero se permite hacerle un apunte. "Es un error invertir en un fondo local; sería más acertado diversificarlo a nivel global". Este inversor y emprendedor en serie es el cofundador de Indexa, el primer gestor automatizado indexado de España, que nació hace un par de años.

¿Qué hace Indexa exactamente?

Atendemos a clientes particulares que nos delegan la gestión de parte de su patrimonio e invertimos su dinero en fondos indexados, es decir, fondos que replican o copian la evolución de las empresas dentro de un índice. Si la empresa sube, el fondo aumenta la inversión y si baja, la reduce. Un índice refleja las variaciones de valor en las acciones de un grupo de empresas. El más conocido en España es el Ibex, pero es muy local: solo incluye 35 empresas. Hay otros internacionales más grandes como el S&P 500, un índice de bolsa americano con medio millar de compañías, o el MSCI, con más de 600.



Esta forma de invertir es importante porque supone una forma de diversificar mucho la inversión. Si compras en S&P 500, compras acciones de las 500 empresas más grandes cotizadas en EE UU de forma sistemática. No hay un gestor que se despierta pensando qué va a comprar: está automatizado, porque es una máquina replicando el índice.

¿Por qué es importante la automatización?

Porque elimina el error humano. Nuestro sistema puede fallar una vez, pero, cuando lo hace, lo corregimos y aprende, no vuelve a tropezar. Pero el verdadero valor diferencial de este tipo de gestión reside en la reducción de costes. Y con menos costes se puede ofrecer al cliente una mayor rentabilidad. La fórmula de la rentabilidad es sencilla: inversión menos costes. Es obvio: si inviertes en un banco con costes elevados, vas a obtener menos beneficios.

¿Funciona mejor este tipo de gestión pasiva que un modelo activo, en el que la inversión es más humana?

Los gestores activos basan su juego en decirte que son más listos que los demás, que pueden prever lo que puede pasar en algunas empresas o mercados. Pero no todos pueden tener razón, porque se compran y venden entre ellos. En un mercado con 100 gestores activos, 50 van a quedar por encima de la media y 50 por debajo. Un gestor indexado no pretende ser más listo que los demás; no pretende prever el futuro. Se basa en diversificar lo máximo posible a un coste tan bajo que la rentabilidad se alcanza con mayor facilidad para el cliente.

Entonces, ¿puede el ser humano batir a la máquina si hablamos de inversión?

Todos los estudios demuestran que pocos gestores activos baten a su índice de referencia a largo plazo. A diez años, deben ser cerca del 5%. Y es muy difícil saber quién va a ser ese 5%, no hay persistencia. Pocos gestores activos aportan más valor que sus costes. Hay gente muy lista en gestión activa, pero te cuestan más que lo que aportan.

En un modelo de gestión pasiva se pierde el factor emocional. No inviertes por una corazonada.

Así es. No existe emoción ni decisión del cliente sobre dónde va a ir destinado su dinero. Ni del cliente ni de la máquina, porque, al final, lo que hace esta es trabajar sobre una cartera modelo que le hemos dado. Hay que entender que la gestión indexada no implica que un robot gestione tus inversiones. La gestión corresponde a un equipo humano que define una cartera diversificada a escala global, que no tiene nada que ver con un equipo que prevé el futuro; ellos solo conciben una cartera. Y lo que hace la máquina es ejecutar.

Lanzasteis Indexa hace dos años y ya gestionáis cerca de 80 millones de euros.

Nosotros no hemos inventado el modelo. La gestión automatizada nace en EE UU hace ya ocho años de la mano de empresas como Betterment o Wealthfront, que manejan actualmente más de 8.000 millones de euros cada una. ¡Están arrasando! Nosotros percibimos este mercado, vimos que no existía nada parecido aquí y decidimos adaptar el modelo americano al mercado español.

Y no os ha ido mal.

Somos una gota en un sector muy grande. En España hay cerca de 250.000 millones de euros en fondos de inversión. Y súmale unos 100.000 millones en fondos de pensiones. Tenemos una cuota de mercado del 0.02%. El sector está dominado fundamentalmente por La Caixa, Santander, BBVA y Bankia. Entre ellos tienen casi un 80% de todo lo que se mueve en este campo. La gestión española está muy bancarizada y tiene unos costes muy elevados.

¿Cuáles son sus recomendaciones a la hora de invertir?

Si hablamos de inversiones personales, primero hay que definir un colchón de seguridad. No es recomendable invertir todo tu dinero. Lo mínimo sería guardar seis meses de gastos, por si pierdes tu empleo o surge otro contratiempo. Después, defines tu dinero de juego. Lo que quieras emplear en inversiones de uso personal, basadas en tu intuición, como poner dinero en una startup o comprar acciones de una empresa que te llama la atención. Es una parte más emocional de la inversión, donde puedes perder tu dinero con más facilidad. Yo lo limitaría al 10%. El resto, lo pondría en una cartera diversificada.