La preocupante falta de autocontrol en internet

Ayer se celebró el “Día por una Internet más Segura”, iniciativa impulsada por la red INSAFE/INHOPE con el apoyo de la Comisión Europea, para promover un uso seguro y positivo de Internet, especialmente entre niños y jóvenes.

El lema elegido para este año ha sido: Crea, Conecta y Comparte Respeto: Una Internet Mejor Comienza Contigo, que pretende concienciarnos sobre el hecho de que todos somos responsables de una internet más segura y positiva. No solo persigue la creación de una Internet más segura, sino una Internet mejor, Afirmando que “frente al contenido negativo, inapropiado o ilegal, todos podemos reaccionar y denunciar”. Hubiera bastado que dijera sólo ilegal.

Respeto y Responsabilidad

Respeto y responsabilidad son conceptos importantes que también tratamos en la Mesa “Ciudadanos Digitales Responsables”, en la que hace unos días tuve el placer de participar, dentro del Digital Citizenship Summit España.

El respeto va más allá de la tolerancia, pues se ‘tolera’ un mal menor en aras de un bien mayor. Pero el respeto se basa en el reconocimiento de que la diversidad y la existencia de minorías es un bien y un ‘pilar’ de la democracia.

Responsabilidad viene de ‘responder’ y es la consecuencia jurídica de la libertad o el reverso de la moneda. Hay que educar en la responsabilidad de los propios actos y decisiones, especialmente en internet, donde se difumina.

Centro para Humanizar la Tecnología

La celebración de este año ha coincidido con la noticia de que “los pioneros de Google y Facebook reniegan de su creación” y han impulsado un “Centro para Humanizar la Tecnología”, que quiere repensar su uso y abuso.

El objetivo de sus impulsores es “revertir la crisis de atención digital y realinear la tecnología con los mejores intereses de la humanidad” o, en otras palabras, recuperar la atención robada por las aplicaciones ‘online’.

Hoy tiene lugar en Washington su primer acto público con un título de denuncia: “La verdad sobre la tecnología: Cómo consigue tener a los niños enganchados”, en que explicarán los trucos que usan las redes sociales para generar adicción.

Del mobile first al mobile only

También se ha conocido estos días el informe Sociedad Digital en España 2017 que elabora anualmente la Fundación Telefónica y que ha constatado el reinado de los móviles para acceder a internet, especialmente entre los jóvenes.

El 91,7% de los usuarios utiliza móviles para conectarse a la red. El tráfico móvil de datos creció un 120% y el tiempo dedicado por los usuarios a las aplicaciones de mensajería, redes sociales y plataformas de contenidos aumentó un 394%.

El 86% de los jóvenes entre 15 y 24 años posee un ‘smartphone’ y lo usan para: mensajería instantánea (81,7%), redes sociales (77,5%), oír música (65,2%) y ver vídeos en streaming (52,2%).

Atención y Autocontrol

Y es que el principal recurso escaso de hoy ya no es el tiempo, sino la atención. Las empresas de internet luchan por captar nuestra atención y, especialmente, la de los más jóvenes, con diferentes mecanismos (notificaciones, likes, etc).

Y lo consiguen. Y el resultado es que mayores y pequeños cada vez consultan más veces al día sus móviles. Pero, sobre todo, en los más jóvenes se nota una falta absoluta de autocontrol y no pueden estar cinco minutos sin verlo.

Los que somos profesores lo notamos mucho en clase, en donde, pese a advertir que no utilicen los móviles, los alumnos no pueden resistir la curiosidad de mirar, una y otra vez, las notificaciones que van apareciendo en su pantalla.

La técnica del Pomodoro

Para solucionar este problema, que también les impide centrar su atención en el estudio, no hay nada como entrenar la capacidad de concentración con métodos de autocontrol y de productividad, como la técnica del pomodoro.

La técnica del ‘pomodoro’ la inventó un informático italiano, que, para mejorar su concentración al programar, cogía el reloj de cocina de su madre (con forma de tomate) y se programaba periodos de 25 minutos de trabajo sin distracciones.

Yo recomiendo a mis alumnos este método, pero les sugiero que, en vez de un reloj de cocina con forma de tomate, utilicen uno en forma de huevo, porque así, por poco que estudien, siempre podrán decir que han estudiado “un huevo”.

En el medio está la virtud

Mark Zuckerberg ha dicho recientemente que su propósito para 2018 era arreglar Facebook. Y, en ese sentido, ha hablado de pasar menos tiempo en la red social, pero que el tiempo que un usuario esté sea útil y de mayor calidad.

Por tanto, el autocontrol no significa no entrar en internet o en las redes sociales (porque actualmente es una herramienta imprescindible para estudiar y trabajar), sino ser ‘dueño’ de tu tiempo y no perderlo sin darte cuenta.

El mayor riesgo de internet es no estar en internet. A los niños y jóvenes hay que prepararlos para el mundo que les toca vivir. No es bueno criar niños-burbuja; deben usar internet, pero también deben ‘entrenar’ su capacidad de autocontrol.