Cómo evitar que te pirateen el móvil

En caso de haber picado en algún timo o de sospechar que tu teléfono tiene algún tipo de malware, el experto en ciberseguridad recomienda:

— Mantener la calma. No achacar un mal funcionamiento del dispositivo a que te está espiando el CNI. “Si has hecho clic en un enlace fraudulento pero no has proporcionado datos personales ni accedido a contraseñas, olvídate. Y, si lo has hecho, cambia inmediatamente de usuario y de contraseña”.

— Si el problema va a mayores, formatear. De manera preventiva, es más que aconsejable contar con una copia de respaldo del contenido del dispositivo para evitar perderlo en el formateo.

— Para quien no desee formatear el dispositivo, no sepa hacerlo o lo haya hecho sin éxito, la opción es recurrir a un profesional que revise el teléfono, ya que puede haber otras causas para el problema que el usuario está teniendo.