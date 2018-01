Rejuvenecer para curar lo incurable

Mientras habla, Maria Blasco (Alicante, 1965) escribe palabras y fechas de forma esquemática en un papel que tiene a mano. "Estas notas son para aclararme yo", dice entre risas. Blasco dirige desde 2011 el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), una institución única en España. El equipo que lidera ha conseguido retrasar el envejecimiento en ratones hasta hacer que viviesen un 40% más. Ahora, sus esfuerzos se centran en patentar un tratamiento contra el cáncer más eficaz que los ya existentes. La clave: los telómeros.

¿Qué son los telómeros y qué papel juegan en el proceso de envejecimiento?

Los telómeros son unas estructuras que protegen nuestro material genético. Son esenciales para que el ADN esté intacto. Se ha hecho el símil del plástico del final del cordón del zapato. Lo que ocurre es que se van acortando conforme nuestras células se multiplican a lo largo de la vida para crecer y regenerar los tejidos. Y esta se piensa que es una de las causas de por qué envejecemos y somos mortales.

¿En qué momento entra en juego la enzima telomerasa?

La telomerasa es el antídoto que tiene la naturaleza para realargar los telómeros. No está presente en el organismo adulto, pero se activa en el desarrollo embrionario y resetea los telómeros del nuevo individuo. Es interesante que las células del cáncer son las únicas inmortales que existen, y es gracias a que tienen telomerasa y mantienen largos sus telómeros.

¿Cómo de cerca estamos de poder actuar sobre la telomerasa para detener el proceso de envejecimiento celular?

En 2008, mi grupo de investigación generó un ratón transgénico llamado Triple que tenía telomerasa en el organismo adulto, y terminó viviendo mucho más de lo habitual. No podemos hacer humanos transgénicos, así que, lo que hicimos en 2012 también en ratones, fue activar la telomerasa pero de una manera más parecida a como se aplicaría el proceso en humanos. Utilizamos unos vehículos (que pueden ser virus o nanomoléculas) capaces de introducir los genes en el organismo, la famosa terapia génica. Al tratar con telomerasa ratones de mediana edad conseguimos retrasar el envejecimiento y, así, las enfermedades asociadas a él.

¿Qué habría que hacer para que este proceso que ha funcionado en ratones funcione en humanos?

Como el envejecimiento no se considera una enfermedad, no se pueden hacer ensayos con personas para retrasarlo. Pero sí que podríamos usar la telomerasa para tratar pacientes que sufran enfermedades asociadas al envejecimiento y ver si mejoran frenando el envejecimiento. En ratones funciona para infarto de miocardio y lo estamos probando para fibrosis pulmonar. Esa sería la aplicación: no para tratar el envejecimiento en sí y alargar la vida (algo que aún es ciencia-ficción), sino tratar enfermedades que nos matan y hoy no tienen cura.

¿Qué proyectos innovadores se están desarrollando en la actualidad en el CNIO en la lucha contra el cáncer?

La presencia de mucha telomerasa hace que el cáncer tenga telómeros estables. Para luchar contra él de manera efectiva, estamos intentando destruirlos. Como decíamos, el telómero es una especie de armazón, formado por unas proteínas que se llaman shelterinas, y tenemos un programa de desarrollo de fármacos, pequeñas moléculas químicas que sean capaces de destruir la shelterina. Hemos probado que, en ratones que padecen cáncer de pulmón, se consigue bloquear el crecimiento tumoral. También funciona en glioblastoma, un tumor cerebral que es de los más mortales. Es decir, habéis dado un primer paso para curar el cáncer.

¿Cuál es el siguiente?

Nosotros hemos demostrado que moléculas que destruyen la shelterina pueden frenar el cáncer en ratones. Luego hay que ver que esa molécula no es tóxica para el organismo. Aquí ya estamos hablando de inversiones millonarias, por lo que se necesita una farmacéutica. La investigación es una labor a largo plazo, pero al final siempre acaba llegando.