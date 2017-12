Siete claves para no volverte loco (o loca) trabajando desde casa

El trabajo a distancia es un fenómeno laboral en alza potenciado por el uso de la tecnología que ofrece muchas ventajas a la hora de conciliar vida personal y profesional. No obstante, también puede ocasionar altos niveles de estrés y ansiedad derivados de esta particular fórmula de trabajo que exige estar conectados constantemente a un ordenador. Recopilamos las experiencias de varios trabajadores online para repasar de la mano de expertos en coaching y psicología laboral los principales inconvenientes a los que se enfrentan.

Socorro, ¡no tengo internet!

Nomad Cruise, la iniciativa de Völkner para emprendedores y nómadas digitales

Obviamente, la conexión a internet es básica para poder trabajar a distancia. Y cuando falla, empieza el drama. En esos momentos, Yolanda García, experta en mindfulness y gestión en el estrés laboral, recomienda tomar distancia y plantearnos si realmente necesitamos internet en ese preciso instante. El caso de Johannes Völkner, creador de la guía de viajes para nómadas digitales Web Work Travel, es un buen ejemplo. Völkner es impulsor de Nomad Cruise, un crucero que transporta a cientos de nómadas digitales de un país a otro mientras imparten charlas y conferencias. Y, a veces, agradece que la conexión desaparezca. “Cuando en alta mar no hay internet, es una forma de que las personas se centren en el aprendizaje e interactúen entre ellos en lugar de estar conectados a sus redes sociales”.

Cómo saber cuándo descontentar: márcate un horario

Por lo general estos profesionales se arriesgan a dedicar a sus tareas más tiempo del debido si no se marcan un horario. Este es el punto de vista de Nacho Rodríguez, que acoge desde hace tres años a trabajadores remotos en su espacio de trabajo y co-living. “Curiosamente, la libertad horaria a menudo se convierte en más horas de dedicación. Si a esto le sumamos que muchos de los trabajadores remotos suelen ser freelancers, en ocasiones tienden a trabajar de más”.

La libertad que te aporta esta forma de vida se puede volver en tu contra. “No hay un horario de entrada y uno de salida, lo cual te puede llevar a sentarte delante del ordenador durante horas y horas", explica Jon Hormaetxe, fundador de la comunidad de coliving y coworking Sun and Co. "Cuando no tienes una rutina y no te organizas bien el día, tus horas de trabajo diarias se pueden extender hasta el infinito”. Cuando esto sucede, la psicóloga Yolanda García señala la importancia de marcar y cumplir un horario y objetivos diarios.

Cómo sobrellevar la “deslocalización de la oficina”

Las personas en una oficina por cuenta ajena sueñan con el trabajo en remoto y las personas que trabajan en remoto son conscientes de que, de vez en cuando, vendría bien estar en una oficina. Esto es lo que opina el knowmad de origen francés Franck Scipion, creador del blog Lifestyle al Cuadrado, donde comparte estrategias, tácticas y herramientas digitales para ayudar a personas que quieran trabajar online y generar los ingresos necesarios para llegar a fin de mes. Según nos cuenta Scipion, “el equilibrio perfecto sería tener la flexibilidad para trabajar dos días en la oficina con los compañeros haciendo tareas grupales. El resto, en remoto”.

Cuando te sientas agobiado, saca provecho a la movilidad

El trabajo a distancia permite la movilidad geográfica. Por tanto, en ese momento en el que te das cuenta de que estás saturado, busca otro lugar que te haga sentir mejor. “El mero hecho de cambiar de sitio, hace que cambie nuestro punto de vista y, de repente, abres la resolución de un problema a más posibilidades”, comenta la psicóloga Yolanda García. Aunque el trabajo online se ejecuta con la cabeza, la actividad física vendrá bien para oxigenar tanto el cuerpo como la mente.

Combate la soledad frente al ordenador interactuando con gente fuera de la esfera online

Otra de las peculiaridades de estos trabajadores es que pasan muchas horas en solitario frente a una pantalla de ordenador. “Para aquellos que viajan de manera intensiva, suele llegar un momento que sufren las consecuencias de no tener un grupo de amigos o familiares con los que convivir y suelen quejarse de sentirse solos debido a su estilo de vida”, explica Nacho Rodríguez. Para estos casos, Scipion anima a salir de casa varias veces al día y añade que “el trabajo a distancia funciona mejor con entornos donde te aseguras tener un cupo mínimo de relaciones sociales al día”.

Aprende a trabajar organizándote tú mismo

Hay personas que están acostumbradas a trabajar bajo las indicaciones cara a cara de un supervisor por lo que les cuesta especialmente organizarse para cumplir los objetivos marcados. Es fundamental plantearse una rutina de trabajo diaria. Según Lluís Bernabé, consultor de la empresa de coaching y liderazgo profesional, MRC International Training, para trabajar de forma remota se requiere un alto nivel de disciplina y madurez organizativa. De lo contrario, no cumpliremos nuestros objetivos ni trabajaremos de manera eficiente.

¿Agotado de tanto movimiento? Vuelve a tu campamento base

Para los nómadas digitales, la línea divisoria entre viajes y vacaciones está desdibujada. Mientras que la mayoría de trabajadores anhela tener vacaciones para irse de viaje, los nómadas digitales necesitan ocasionalmente hacer un paréntesis y volver a la “normalidad”. David Dang Vu es un emprendedor online que imparte cursos en Udemy y asegura que la clave para centrarse cuando los viajes te embriagan es volver a casa por vacaciones. Asegura que necesita volver a su ciudad en California para reponer fuerzas y poner los pies en el suelo.