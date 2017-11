Google: “La inteligencia artificial es la tecnología más revolucionaria”

Eso que llamamos transformación digital no es algo opcional. Las empresas que no interioricen eso tienen los días contados. Así lo han subrayado los tres primeros ponentes de la mañana, no sin advertir al repleto auditorio del Reina Sofía que no cabe trivializar con este asunto. “Creo que le llamamos transformación digital absolutamente a todo. Notamos cierto hartazgo con este término. Quizá habría que ser más estrictos con él”, ha espetado Fuencisla Clemares, directora general Google España y Portugal.

Los modelos de negocio del futuro estarán todos basados en datos

Carme Artigas, cofundadora y CEO de Synergic Partners (Telefónica), también ha sido contundente al respecto. “Los modelos de negocio del futuro estarán todos basados en datos. La barrera entre la esfera digital, compuesta de datos, y lo físico se está diluyendo. El reto es lograr hacer productos y servicios inteligentes. Ya tenemos la capacidad para integrar procesos predictivos”, asegura la ejecutiva.

Inteligencia artificial para todo

Clemares asegura que vivimos un momento único. Cada 10 años se produce una innovación disruptiva que lo cambia todo. En los 90 llegó Internet, cuyo efecto se magnificó en los 2000 gracias a la creación y popularización del smartphone. Y esta década ha sido la inteligencia artificial (IA) la tecnología más revolucionaria. “Google es una compañía de IA. Sus aplicaciones son extraordinarias. Nos ayudará a obtener grandes eficiencias en cualquier problema de negocio complejo en el que haya muchas variables y se puedan aplicar datos. El marketing va a ser mucho más técnico gracias al machine learning. Nos ayudará a saber dónde tengo que estar presente, con qué dispositivo, qué funciona y que no… Lo importante es que con la IA generaremos mucho mejor experiencia de usuario”, ha zanjado.

Fuencisla Clemares, directora general de Google en España y Portugal, durante su intervención Pablo Monge

Nada de esto podrá suceder sin contar con los profesionales adecuados. “Para hacer una transformación digital es básica la tecnología, pero detrás de ella hay personas. El elemento clave es el talento: hacen falta data scientists, ingenieros del Internet de las Cosas, etc. Las organizaciones tienen que ser capaces de dar cabida a este talento: hay captarlo y saber retenerlo”, opina por su parte José Luis Sancho, director general Accenture Digital para Iberia.

La transformación de los modelos de negocio

Hablar de transformación digital es hablar de la transformación de la estrategia de las empresas. Como afirmaba Bill Gates en una entrevista hace algún tiempo, en el futuro, la competencia no será por productos, sino por modelos de negocio.

Durante su intervención, Pere Brugal, director de Tesla para el sur de Europa, ha expuesto cómo afronta este reto su compañía, centrándose en la generación y almacenamiento de energía, la conducción autónoma y la expansión a diferentes formas de transporte terrestre.

El sector del transporte no sólo se centra en productos sino en nuevos modelos de consumo. "En 2030, el carsharing será autónomo y electrico", afirma Thomas Beermann, CEO de Car2Go. La estrategia de su compañía pasa por una gestión centralizada que permite utilizar la analítica de datos para entender las necesidades de sus usuarios y ofrecerles un servicio más eficiente e inmediato.

Lo importante es que con la inteligencia artificial generaremos mucho mejor experiencia de usuario

En este nuevo paradigma, la ecomomia digital ha tomando un nuevo impulso. "Este año puede ser histórico. Por primera vez desde que empezó la crisis, el comercio mundial crece más que el PIB mundial", recuerda Juan Ignacio Crespo, matemático, financiero y analista económico.

Con este crecimiento en mente, es imprescindible no dejar pasar la oportunidad. "Para ello, hay que sobreponerse a los miedos, y la mejor manera de hacerlo es por medio de la educación", asegura Javier Rodríguez Zapatero, cofundador y presidente ejecutivo de ISDI.

“La innovación, sin una estrategia detrás, se queda en nada”

Llega el turno de la innovación y la creatividad de la mano de Toni Segarra, empresario y publicista, que asegura que lo más importante es que detrás de las innovaciones haya un pensamiento dirigido a conseguir un objetivo y que el problema actual de muchas empresas es que innovan “porque pueden” pero esto, sin una estrategia, se queda en nada. “Si no hay un pensamiento previo que guíe el proceso, se pierde la identidad de lo que estás haciendo”, explica. También incide en que una de las claves para esta transformación cultural necesaria es que los mercados conversen.

Es una idea en la que también ha incidido Manuel Silva, director de inversiones de Santander InnoVentures. “Los hubs están llenos de emprendedores, personas con talento, inversores… y la conversación entre ellos es imprescindible para la innovación”. Como también lo es la educación. Silva añade que “los inversores deben educarse para detectar el valor de las startups que tienen delante”. De acuerdo con él está Marta Plana, cofundadora y general counsel de Digital Origin, una startup fintech, que asegura que para la innovación, juntar talento y educación son condicionantes básicos pero que “no podemos olvidarnos de que es obligación de la administración hacer de España un hub”.

Y aquí Plana da en un punto clave. Los exministros Jordi Sevilla y Josep Piqué, también presentes en este bloque del evento, están de acuerdo en que el Gobierno, más allá de los partidos políticos, tiene que comprometerse para facilitar y estimular los negocios de las startups, una de las principales fuentes de innovación de los mercados.

La ruta de Google

"Cuando empezamos, internet era pequeño y era fácil encontrar información en él", recuerda Emmanuel Mogenet líder del European Google Research (Zurich). Luego la red explotó. "Encontrar información se convirtió en un problema mucho mayor, y la única manera de lograrlo es utilizar Machine Learning". Ahora, esta disciplina se ha derramado sobre todas las funcionalidad de Google: reconocimiento de imágenes, voz y lenguaje natural, traducción automática, detección de spam... Todas beben del esfuerzo del titán para enseñar a las máquinas a hacer lo que hacen los humanos, y el compromiso de abrir sus hallazgos al resto del mundo. "Creemos que el machine learning es una tecnología fundamental, ninguna compañía debe ser dueña de este. Por eso hacemos gran énfasis en compartir lo que hacemos en este espacio", asegura Mogenet.

La que según el líder del European Google Research es la tecnología llamada a transformar la tecnología en los próximos años, es en palabras de José Luis Florez, CEO y fundador de Dive, se ha quedado algo rezagada en su llegada al hogar medio, a las madres y las abuelas. "Eso es lo que queríamos hacer con Dive", asegura. Qué mejor que las televisiones. "Reconoce la señal e identifica lo que el espectador que está viendo", explica. ¿Quién es ese actor? ¿Qué lleva puesto? ¿Cómo puedo comprarlo? ¿Dónde se ha rodado esa escena? "Convertimos un medio unidireccional en uno que nos brinda las oportunidades de los medios digitales y pone al espectador en el centro".

Más por venir

Cerrarán la jornada matutina una Idea Jam, brainstorming dedicado a explorar los límites de tecnologías como el blockchain, las infraestructuras inteligentes, o el Internet de las cosas y una ponencia final de Chance Coughenour, arqueólogo digital y director del Google Cultural Institute.

A partir de las cuatro de la tarde, RETINA LTD se aflojará la corbata para dirigir sus charlas a un nuevo público, en colaboración con la universidad digital ISDI y con la escuela de negocios IE Business School. De la mesa de juntas a otras cuatro áreas del negocio: marketing, talento, departamento legal o ciberseguridad. Dos horas de aprendizaje que redondean una jornada para abrazar la revolución digital y tratar de domarla. Porque, para bien o para mal, ha venido para quedarse.