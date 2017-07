La industria del automóvil se prepara para el gran cambio: que dejes de tener coche

Quizás el principal cambio que va a atravesar la industria del motor es que con el tiempo dejemos de tener coche. ¿La razón? El vehículo compartido y el vehículo autónomo pueden estar cambiando ya el modelo de la industria de la automoción.

Getty Images

Ya lo aseguraba recientemente el director general de Blablacar, Jaime Rodríguez. “Pronto no tendrá sentido poseer coches en las ciudades”, Admite que los viajes fuera de las ciudades son otra cosa, pero que tendrá que ser "con un modelo diferente, para aquellos que viajan entre ciudades”. Una decisión que podría redundar en nuestro beneficio: según denuncia el coordinador de Salud Pública y Medioambiente de la OMS, Carlos Dora, “toda la planificación urbana del mundo es para los coches. La gente no importa”.

El responsable de Blablacar no está solo a la hora de lanzar esta reflexión. Un reciente informe de Rethink X, un think tank independiente dedicado a estudio de las disrupciones tecnológicas en la sociedad, llegaba incluso a poner fecha a este cambio de paradigma: 2030. En ese año, las ventas de coches habrán caído el 80%, según sus cálculos. Para entonces, el 95% de las millas que se recorran en automóviles se producirán sobre un coche autónomo eléctrico, en lo que se ha dado en llamar transporte como servicio, algo parecido a lo que se hace ya con el software (la tendencia no es comprar un programa informático, sino alquilarlo mes a mes). Con esta nueva disrupción en el transporte, una familia media de EE UU podría ahorrar 5.600 dólares en costes de transporte, lo que supondría un aumento de sueldos del 10%.

Hay datos que dan sentido a esta posibilidad. De media, un coche vendido en EE UU permanece aparcado el 95% de su vida útil. Los aviones, apenas el 50%. Este dato mejoraría dramáticamente con el consumo colaborativo, aunque los modelos que se están imponiendo en Europa (sobre todo en España), no terminan de convencer. Así lo asegura hoy para EL PAÍS RETINA, el director general de la firma para el Sur de Europa, Carles Lloret. Para que este futuro se imponga tendrá que producirse una automatización total de los transportes, lo cual podría bajar hasta en un 80% el coste de los viajes. Esto, por cierto, iniciará una carrera por maximizar la eficiencia de estos viajes, lo que popularizará modelos como el Uber Pool o Lyft Line. Cada vez que Uber logra sentar a dos personas en un coche reduce los costes de capital en un 50%.

Waymo, la empresa de coches sin conductor del conglomerado Aphabet Inc. al que también pertenece Google, ha iniciado este martes en Phoenix (Arizona, EE UU) su primera prueba abierta al público de vehículos autónomos. Apple ha anunciado su proyecto de coche autónomo. Los dos grandes de la industria americana (con permiso de Tesla), General Motors y Ford, se han embarcado en proyectos para lanzar al mercado su coche autónomo. Ford fue la primera empresa del mundo del motor en asistir a CES, la mayor feria de tecnología. Esta apuesta los ha convertido en los únicos capaces de poner el coche sin conductor en el mercado con una fecha concreta, 2021. General Motors es aliado de Lyft y va a probar un servicio de transpportes en su Detroit natal. Uber hace lo mismo en ciudades como Pittsburgh y San Francisco.

Algunas ciudades comienzan de hecho a prepararse para ese nuevo futuro. San Francisco, por ejemplo, comienza a cambiar las plazas de aparcamiento por zonas de descanso para peatones. Va a haber donde elegir: en América solo hay seis plazas de aparcamiento por cada coche.

Pero no todo el mundo es tan optimista. Hay think tanks que aseguran que las flotas de coches eléctricos apenas alcanzarán el 2% de la flota total de aquí a los próximos 25 años. Claro que este informe ha sido obra de la petrolera Exxon Mobil. Otra voz, como la de MIT Sloan Automotive Laboratory, prevé que el 17% de los coches vendidos sean enchufables en 2050.