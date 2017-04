Nueve charlas TED que ver cuando no sabes qué hacer con tu vida (laboral)

Cuando te encuentras en mitad de una crisis vocacional, te das cuenta de que aún no has conseguido tus metas —y, según tus planes, debiste haberlas traspasado hace tiempo—, desayunas con la frustración cada mañana y no sabes hacia dónde va tu carrera... es el momento de buscar consuelo en TED. Psicólogos, analistas, escritores y pensadores reflexionan sobre la motivación, la creatividad, las segundas oportunidades, la perseverancia y el éxito en nueve charlas que te servirán para sobrevivir con dignidad a tu vida laboral.

Cómo encontrar un trabajo que te guste

"Era físicamente imposible hacer una milla en cuatro minutos hasta que Roger Bannister lo hizo. Dos meses después, 16 personas más hicieron lo mismo". El escritor Scott Dinsmore explica en esta charla cómo descubrir qué cosas te apasionan, superar los límites y encontrar el valor para hacerlas. Él dejó un trabajo que le hacía sentirse miserable e invirtió cuatro años de su vida en averiguar cómo podía encontrar un empleo que le llenase.

Los sorprendentes hábitos de la gente que tiene ideas originales

Personas inconformistas, que tienen ideas locas y las defienden, que destacan y comunican. Procastinadores, llenos de dudas, miedo e inseguridades. Adam Grant, psicólogo organizacional, ha estudiado la forma de ser de las personas creativas y en esta charla explica sus conclusiones. "Las personas más originales son las que más fracasan porque son las que más lo intentan".

Por qué no vas a lograr tener una gran carrera

El economista Larry Smith explica en esta divertida charla las excusas que nos ponemos constantemente para no perseguir nuestras pasiones, a pesar de que precisamente eso es lo que todas las personas exitosas y con grandes carreras dicen que debemos hacer: encontrar lo que nos gusta y dedicar nuestro trabajo a conseguirlo. "Da igual cuántas veces te hayas bajado el discurso de graduación de Steve Jobs en Stanford, lo ves una y otra vez y, nadie sabe por qué, decides no hacerlo".

La importancia de creer que puedes mejorar

Involucrarse, tomar partido, aceptar tu error para poder corregirlo. Carol Dweck, profesora de psicología en la Universidad de Stanford, explica lo estimulante que resulta cambiar un "no" por un "todavía no", y la importancia de obtener la recompensa del proceso y no solo del resultado.

Lo que aprendí de 2.000 obituarios

Lo primero que Lux Narayan hace al levantarse es prepararse unos huevos revueltos y abrir el periódico: "Veamos quién ha muerto hoy". Este emprendedor y analista de datos ha estudiado 2.000 obituarios de personajes públicos y desconocidos. Ha llegado a la conclusión de que las hazañas de unos y otros no son tan distintas y ha descubierto una interesante lección: a pesar de la prisa que tenemos por cumplir nuestros sueños, la edad media a la que se logran los grandes objetivos de la vida son los 40.

Sé un creador de oportunidades

Diagnosticada con fobia social y tartamudez, Kare Anderson, periodista y columnista de la revista Forbes, encontró la manera de conectarse al mundo y ayudar a los demás a descubrir y usar sus talentos y pasiones. En esta charla cuenta cómo, al conectar con personas diferentes a ti con quienes tienes objetivos en común, puedes crear oportunidades nuevas e inesperadas. "Cada uno de vosotros es mejor que cualquier otra persona en algo".

Acepta el casi lograrlo

"Para dar en el blanco tienes que apuntar a algo que esté ligeramente desviado de él". Esta es la paradoja del arquero, la idea en la que la historiadora Sarah Lewis se basa para explicar en esta charla los beneficios de aceptar que quedarte cerca de conseguir lo que buscas es lo que te acaba empujando al éxito.

Cómo volver al trabajo después de un descanso en la carrera

Carol Fishman tuvo que dejar su carrera en las finanzas durante 11 años y ha aprovechado lo que aprendió al volver a trabajar para lanzar una compañía que ayuda a otros a luchar contra las lagunas temporales en los currículums y a reinsertarse en el mundo laboral. Su recomendación: no descartes volver como becario a los 40.

Una filosofía del éxito más benévola y moderada

Nos preocupamos tanto por nuestras carreras porque estamos rodeados de personas que nos juzgan dependiendo de cuál es nuestra ocupación. Y porque lo que tenemos define lo que somos. La meritocracia asume que si te mereces el éxito, llegarás a conseguirlo y de la misma forma, si eres un fracasado es porque te lo mereces, lo que hace que el fracaso sea algo mucho más aplastante. Estas son algunas de las teorías de Alain de Botton, que explica en esta charla la necesidad de adquirir una nueva filosofía de vida que conciba el éxito y el fracaso de una forma más amable.